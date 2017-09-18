Забросавшие яйцами православный храм в Коми подростки помирились со священниками

Мировой судья Таежного судебного участка прекратил уголовное дело в отношении несовершеннолетних подростков, забросавших яйцами храм в Сосногорском районе республики Коми. Об этом со ссылкой на прокуратуру сообщает «Интерфакс» в понедельник, 18 сентября.

По данным следствия, в мае 2017 года 16-летняя девушка и ее 14-летний друг гуляли вечером по поселку Войвож. «Заняться школьникам было нечем», сообщали в пресс-службе местного управления МВД, и поэтому они начали кидать яйца в храм Святого Николая. В результате они разбили часть оконных стекол. Их задержал сторож и позвал священнослужителя церкви. Тот вызвал полицейских, в присутствии родителей дети дали показания.

В отношении подростков завели дело по части 2 статьи 214 УК («Вандализм, совершенный группой лиц, а равно по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды»). Статья о вандализме — одна из тех, по которой можно привлекать к уголовной ответственности начиная с 14 лет. Максимальное наказание предусматривает лишение свободы на срок до трех лет либо принудительные работы на тот же срок.

Ранее, в марте вандалы выдрали и попытались сжечь поклонный крест возле храма Иоанна Предтечи в Волгограде. Тогда задержать нарушителей по горячим следам не удалось.