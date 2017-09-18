В СБУ рассказали о снабжавшем Россию украинскими секретами ученом

В Службе безопасности Украины (СБУ) утверждают, что раскрыли тайную организацию, которая намеревалась учредить Харьковскую народную республику. По информации спецслужбы, сетью руководил ученый, кандидат технических наук Мехти Логунов, который якобы снабжал Россию информацией об украинских военных секретах. Об этом в понедельник, 18 сентября, передает ТСН.

Как отмечает телеканал, Логунов, который информировал Москву о военных объектах, вооружении, сообщал личные данные украинских военных и патриотически настроенных харьковчан, а также пытался передать России некие секретные разработки.

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О задержании лидера диверсионной группы, которая, по утверждениям СБУ, курировалась российскими спецслужбами, сообщалось в августе.«Правоохранители установили, что командир одного из незаконных вооруженных формирований террористов был завербован представителем ГРУ Генштаба РФ. От российского куратора он получил задание вернуться в родной Харьков и сформировать диверсионную группу», — говорилось в заявлении СБУ.

Позднее активист Спартак Головачев сообщил на своей странице в Facebook о задержании 83-летнего Логунова. «Мехти Феофановича максимально изолировали и оказывают психическое воздействие и, боюсь, физическое. Пытаются в максимально короткие сроки добиться признания "вины". О состоянии здоровья 83-летнего, думаю, писать излишне», — написал Головачев. Логунова подозревают в государственной измене.