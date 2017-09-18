В Карелии нашли тело одного из троих погибших на Ладожском озере подростков

В Ладожском озере нашли тело 16-летнего юноши — одного из троих утонувших летом подростков, сообщается на сайте управления Следственного комитета России по Республике Карелия в понедельник, 18 сентября.

«Причина смерти потерпевшего будет установлена в ходе расследования уголовного дела. Поисковые мероприятия по обнаружению молодых людей продолжаются», — отмечается в тексте.

19 июня четверо молодых людей и девушка без спасательных жилетов вышли в акваторию залива Импилахти на алюминиевой моторной лодке типа «Казанка», и на глубине она перевернулась из-за шторма.

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Двоим подросткам удалось спастись. Они рассказали, что девушка погибла на их глазах.

К поискам остальных подключили два вертолета Ми-8 и водолазов МЧС.

По факту произошедшего расследуется дело о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам (часть 3 статьи 109 УК РФ). Установлено, что лодку подростки взяли у родственницы одного из них в поселке Импилахти Питкярантского района Карелии.