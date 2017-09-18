Российская яхтенная школа испытала в море новую коллекцию Superdry

Британский бренд повседневной и спортивной одежды и аксессуаров Superdry выпустила новую коллекцию одежды для экстремального и активного отдыха под названием Sport. Об этом сообщается в пресс-релизе, присланном в редакцию «Ленты.ру» в понедельник, 18 сентября.

В коллекцию вошли универсальные модели, подходящие для разных видов спорта: от яхтинга и гольфа до пробежек и велогонок. Вещи изготовлены из легких, дышащих и быстросохнущих материалов, которые отводят влагу и защищают от дождя и ветра. Для занятий спортом на открытом воздухе и в экстремальных условиях вещи дополнены продуманными деталями: Это спрятанный в воротник капюшон, ветрозащитная молния, карманы со скрытой молнией, светоотражающие элементы для безопасности в ночное время, особенно важной для бегунов и велосипедистов.

Российская яхтенная школа Sila Vetra провела полевые испытания коллекции во время выходов в море и тренировок.

Фото: Superdry 1 /3

Бренд Superdry основан в 2003 году в Великобритании Джулианом Данкертоном и Джеймсом Холдером. Они создали марку, объединяющую традиционный британский уличный стиль, американский винтаж и молодежную японскую эстетику. Среди поклонников бренда — Дэвид Бэкхем, Леонардо ДиКаприо, Гвен Стефани и Рита Ора.

В мае 2017 года Superdry выпустил лимитированную коллекцию, приуроченную к открытию флагманского магазина марки в московском модном универмаге «Цветной».