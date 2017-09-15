Представлен «идеальный женский гардероб»

Итальянский производитель обуви и аксессуаров Casadei совместно с Еленой Перминовой реализовал представления современной женщины об идеальном гардеробе в новой капсульной коллекции осень-зима 2017-2018. Об этом говорится в сообщении компании, поступившем в редакцию «Ленты.ру» в пятницу, 15 сентября.

«Это изящный трэвел-сет из пяти моделей, олицетворяющих элегантность и женственность. Созданные девушкой с учетом всех потребностей представительниц прекрасного пола, модели из специальной коллекции в полной мере реализуют представления об идеальном гардеробе современной женщины», — прокомментировали линейку Casadei for Lena Perminova в компании.

Фото: Casadei 1 /3

«Мы создали коллекцию, в которой нам удалось найти идеальный баланс между моим стилем и ДНК бренда», — рассказала Перминова. По ее словам, Casadei является одним из самых вдохновляющих брендов современности.

ДНК бренда называют его узнаваемые признаки: силуэты, формы, принты, цвета, а также отдельно взятые аксессуары и конкретные вещи.

Бренд Casadei основан Квинто и Флорой Касадеи (Quinto & Flora Casadei) в 1958 году в итальянском городе Сан-Мауро-Пасколи. В настоящее время марка производит обувь и аксессуары для женщин и мужчин.

Елена Перминова — российская модель, участвовала в показах Lanvin, Viktor & Rolf, Armani, позировала для съемок в журналах Harper’s Bazaar, Vogue и Tatler, занимала пост редактора отдела моды журнала POP.