Superdry выпустил лимитированную коллекцию для Москвы

Британский бренд повседневной одежды и аксессуаров Superdry выпустил лимитированную коллекцию, приуроченную к открытию флагманского магазина марки в московском модном универмаге «Цветной». Об этом «Ленте.ру» сообщил представитель пресс-службы бренда в среду, 17 мая.

В линию вошли сумка-тележка для путешествий, которую можно брать в салон самолета в качестве ручной клади, куртки-ветровки и футболки унисекс двух цветов с вышитым логотипом «Цветного». Магазин Superdry площадью 600 квадратных метров откроется на -1 этаже универмага 19 мая.

Фото: Superdry 1 /3

Бренд Superdry основан в 2003 году в Великобритании Джулианом Данкертоном и Джеймсом Холдером. Они создали марку, объединяющую традиционный британский уличный стиль, американский винтаж и молодежную японскую эстетику. Среди поклонников бренда — Дэвид Бэкхем, Леонардо ДиКаприо, Гвен Стефани и Рита Ора.