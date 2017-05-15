Линор Горалик выпустила тельняшки с Зайцем ПЦ

Писательница, поэтесса и критик Линор Горалик выпустила тельняшки с персонажем своих комиксов — Зайцем ПЦ. Об этом Горалик сообщила в своем Facebook в понедельник, 15 мая.

Горалик разработала коллекцию совместно с российским брендом одежды Kris&Tom. В коллекции — пять женских тельняшек с различными шелковыми вышитыми шевронами по мотивам комиксов, а также мужская тельняшка, на которую шевроны могут быть нашиты по выбору заказчика. Стоимость одной тельняшки на сайте бренда — 4998 рублей.

Фото: Kris&Tom 1 /5

Линор Горалик — израильская писательница, поэтесса и критик. Лауреат премий «Триумф» (2003), «Портал» (2012) и премии ФЕОР «Скрипач на крыше». Сотрудничает с газетой «Ведомости», журналами «Новое литературное обозрение» и «Теория моды», проектом «Сноб». C 2014 года — шеф-редактор сайта «Букник».

