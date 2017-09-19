Выявленные в НК «Бердяуш» хищения совершены до прихода в компанию Артема Чайки

В НК «Бердяуш» прокомментировали расследование в рамках уголовного дела о хищении у компании 150 миллионов рублей в результате деятельности в период с 2012 по 2014 годы. Процесс был инициирован новым совладельцем НК, Артемом Чайкой.

Расследование ведется в рамках проходящей в России антикоррупционной кампании, в результате которой в 2017 году возбуждены десятки уголовных дел против взяточников и получателей откатов. «Зачистка» идет не только в государственных, но и в коммерческих структурах.

Как сообщал «Коммерсант», Артем Чайка, сын действующего генерального прокурора РФ Юрия Чайки стал совладельцем НК «Бердяуш» три года назад. Новый собственник решил систематизировать бизнес-процессы в компании и сделать их более прозрачными.

С этой целью, как сообщили в НК, новый совладелец организовал проверку ее финансово-хозяйственной деятельности за предыдущие годы. Ревизия выявила недостачу за период до консолидации им долей компании. Дальнейшее разбирательство показало, что деньги, видимо, были выведены из НК через фиктивные контракты с ООО «Русская промышленная корпорация» (РПК). Поскольку на тот момент НК могла контролироваться «Российскими железными дорогами», то речь, возможно, надо вести о хищении средств у государства.

Уставной деятельностью РПК была оптовая торговля металлами и рудами, но НК «Бердяуш» платила ей за сопровождение грузов, а именно — вагонов с гравием, поставляемым структурам РЖД. В случае, если какие-то вагоны по ошибке оказывались в чужих составах, «Русская промышленная корпорация» должна была разыскивать их и направлять заказчику. Однако следствие считает, что по факту подрядчик этим не занимался, соответственно, деньги получил незаконно. К этому моменту РПК прекратила свое существование.

Фигурантами расследования о хищении 150 миллионов рублей, являются четыре человека: Владимир Гаца, Дмитрий Супрун и Екатерина Краснихина, которые в разное время занимали должность генерального директора НК «Бердяуш», а также заместитель по экономике Елена Дорожевич. Дело возбуждено по части 4 статьи 160 УК РФ («растрата, совершенная группой лиц в особо крупном размере»), санкции по ней предполагают до 10 лет лишения свободы. Расследование, инициированное новым собственником НК, началось 28 июня 2017 года, его ведет следственная часть УВД ЦАО ГУ МВД по Москве.

На данный момент все обвиняемые по этому делу находятся под стражей. Тверской суд столицы посчитал, что они могут скрыться от правоохранительных органов или оказать давление на свидетелей. По сведениям «Коммерсанта», бывшие руководители НК «Бердяуш» пытаются оспорить меру пресечения. В минувшую пятницу Московский городской суд рассмотрел жалобу на арест Владимира Гаца, но оставил ее без удовлетворения.

Примечательно, что схема вывода средств из НК при прежнем собственнике была настолько простой, что бывшим руководителям «Бердяуша» непросто выстраивать свою защиту. Так, Владимир Гаца частично признал ущерб от собственных действий, его адвокат Вадим Богдан подтвердил «Коммерсанту», что на части бумаг, по которым РПК были перечислены 8 миллионов рублей, стоит соответствующая подпись. Не дожидаясь официального обвинения, Владимир Гаца написал явку с повинной. Однако следствие считает, что всего бывший гендиректор заключил таким образом контрактов на 17 миллионов рублей, поэтому вопросы к нему остались.

Всем четырем фигурантам уголовного дела вряд ли удастся отделаться условным сроком, тем более, что все они ранее упоминались в прессе в связи с так называемой «дорожной революцией». Владимир Гаца, Дмитрий Супрун, Екатерина Краснихина и Елена Дорожевич сыграли свою роль в криминальной эпопее вокруг бывшего губернатора Челябинской области Михаила Юревича и освоения 30 миллиардов рублей на строительстве и ремонте дорог в данном регионе.

