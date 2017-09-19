В Германии разберутся с попыткой нападения старушки с зонтиком на Меркель

Прокуратура Германии расследует вероятное нападение на федерального канцлера Ангелу Меркель. Его якобы совершила пожилая женщина с зонтом во время предвыборного митинга в городе Торгау в Саксонии. Об этом сообщает Sächsische Zeitung со ссылкой на полицию.

По версии следствия, 63-летняя немка направила зонт в сторону главы немецкого правительства, когда та вышла на рыночную площадь города.

Телохранитель Меркель воспринял это как попытку нападения.

В настоящее время проводится расследование, женщину подозревают в попытке нанесения телесных повреждений.

Сама виновница переполоха все обвинения в свой адрес отрицает, утверждая, что лишь хотела поместить флажок на свой зонт. Отмечается также, что женщина в этот момент находилась на расстоянии нескольких метров от канцлера.

Выборы в бундестаг состоятся в Германии 24 сентября.