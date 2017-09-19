Песков прокомментировал заявление Порошенко об американском кредите и оружии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал возможное выделение США кредита для Украины в полмиллиарда долларов. Его слова передает корреспондент «Ленты.ру» во вторник, 19 сентября.

Представитель Кремля подчеркнул, что заявление о кредите сделал президент Украины Петр Порошенко, однако в Москве не знакомы с официальной позицией Вашингтона на этот счет.

Отвечая на вопрос о возможных действиях со стороны России в случае подтверждения информации, Песков заявил: «А почему должны быть какие-то действия? Это вопрос двусторонних украино-американских отношений в части предоставления кредита».

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Он напомнил, что президент Украины также говорил о намерении Вашингтона предоставить Киеву летальное оружие. «Вот насчет этого мы неоднократно уже заявляли достаточно ясную и однозначную позицию, что подобное решение, конечно же, не будет способствовать урегулированию конфликта на юго-востоке Украины — раз. И второе: деэскалации напряженности», — подчеркнул Песков.

Ранее во вторник Порошенко заявил, что сенат США одобрил выделение Киеву 500 миллионов долларов для поддержки в сферах безопасности и обороны. По его словам, принятый американский оборонный бюджет предусматривает в том числе усиление авиации и флота Украины.

24 августа министр обороны США Джеймс Мэттис сообщил, что Вашингтон изучает возможность поставки летального оружия Киеву. По словам главы Пентагона, «оборонительное вооружение не является вызывающим средством, если вы не агрессор».