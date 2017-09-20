Аббас похвалил Трампа за стремление к миру на Ближнем Востоке

Глава Палестинской автономии Махмуд Аббас похвалил президента США Дональда Трампа за то, что он стремится к миру на Ближнем Востоке. Об этом сообщает Reuters.

По словам Аббаса, после встречи с Трампом на полях Генассамблеи ООН он убедился, что американский президент действительно хочет добиться мира в регионе.

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«Если тут можно говорить о каких-то доказательствах, то эта встреча показывает серьезность ваших намерений, ваше превосходительство, господин президент, — заявил Аббас Трампу через переводчика, — достичь сделки века по ближневосточному вопросу уже в текущем году, а то и в ближайшие месяцы, если позволит Аллах».

23 мая по итогам визита Аббас в США Трамп отметил: «Вместе с президентом Аббасом мы смотрим в будущее, чтобы работать и по другим важным направлениям — борьбе с терроризмом и поддержке палестинской экономики». Аббас в свою очередь выразил надежду на то, что Трамп войдет в историю как человек, способствовавший достижению мира между палестинцами и израильтянами.