Apple потеряла 43 миллиарда долларов капитализации за неделю

Капитализация американской корпорации Apple на текущей неделе (с 18 сентября), ставшей худшей за последние 17 месяцев, сократилась на 43 миллиарда долларов. Об этом сообщает издание Financial Times со ссылкой на данные биржи NASDAQ.

В пятницу, 22 сентября, стоимость акций корпорации снизилась на 1,6 процента, а с 18 сентября бумаги подешевели на 5,2 процента.

Акции американской корпорации снижаются на фоне новостей о наличии проблем с сетью у Apple Watch, продажа которых стартовала 22 сентября. Помимо этого, аналитики сделали негативный прогноз относительно спроса на iPhone 8, который, по их мнению, незначительно отличается от предыдущей версии продукта — iPhone 7.

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Как считают эксперты, на спрос негативно повлияет и тот факт, что поклонники продукции Apple ожидают выхода iPhone X, который намечен на начало ноября.

iPhone X был представлен на презентации Apple 12 сентября в Калифорнии. Смартфон получил 5,8-дюймовый OLED-дисплей, занимающий практически всю фронтальную панель. Также устройство оснастили новой камерой и беспроводной зарядкой. Телефон будет продаваться по цене от 80 тысяч рублей.