Минобороны рассказало о количестве авиаударов в Сирии

Министерство обороны России сообщило подробности действий российских войск в Сирии. Соответствующие данные приводит ведомственная газета «Красная Звезда».

Как следует из инфографики, представленной изданием, от боевиков «Исламского государства» (ИГ, запрещено в России) освобождено 87,4 процента территории страны. Все больше населенных пунктов присоединяются к режиму прекращения огня (с 26 февраля прошлого года — 2235).

За все время операции российские ВКС совершили 30 650 боевых вылетов, в результате было поражено 96 828 объектов террористов. Из них 8,33 тысячи командных пунктов и 53,7 тысячи скоплений боевиков, 6,77 тысячи складов ГСМ и боеприпасов, 184 нефтеперерабатывающих завода, 134 станции перекачки топлива и колонны заправщиков, а также 212 нефтяных месторождений. Российские саперы разминировали почти 5,3 тысячи гектаров сирийской территории, обезвредив более 60 тысяч неразорвавшихся боеприпасов и взрывных устройств.

В Сирии с 2011 года продолжается противостояние президента Башара Асада и мятежников, добивающихся его свержения. Конфликт перерос в полномасштабную гражданскую войну, в ходе которой окрепли террористические организации, в том числе «Исламское государство».