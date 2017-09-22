Вышел трейлер мультфильма Уэса Андерсона про говорящих собак

В сети появился проморолик мультфильма «Собачий остров» режиссера Уэса Андерсона. Трейлер опубликован на YouTube-канале FoxSearchlight.

Анимационная лента расскажет о группе собак, оказавшихся в изгнании на японском острове. Среди них — домашний пес Рекс, на поиски которого отправляется его 12-летний хозяин.

Мультфильм озвучивали Скарлетт Йоханссон, Брайан Крэнстон, Лив Шрайбер, Тильда Суинтон, Эдвард Нортон, Грета Гервиг, Билл Мюррей и Фрэнсис МакДорманд. Российская премьера запланирована на 3 мая 2018 года.