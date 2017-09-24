Министр доходов ДНР в прямом эфире прокомментировал попытку покушения на него

Министр доходов и сборов самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александр Тимофеев в эфире республиканского телевидения прокомментировал попытку покушения на него. Видео доступно на YouTube-канале «Оплот ТВ».

Чиновник назвал произошедшее террористическим актом, а также заявил: «Не дождетесь!»

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«Как государства Украины больше в чистом виде не существует. Существует террористическая территория, которая на сегодняшний день называется Украина», — заявил Тимофеев, отметив, что методы Киева схожи с методами боевиков из «Исламского государства» (ИГ; запрещенная в России группировка).

Покушение на министра было совершено в Донецке в субботу, 23 сентября. Был подорван его автомобиль, сам чиновник выжил. Источники в силовых ведомствах ДНР отмечали, что всего было два взрыва. Собеседники РЕН ТВ в свою очередь уточнили, что сработали противопехотные мины направленного действия времен СССР.