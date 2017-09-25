В Бельгии из застрявшего в тоннеле поезда эвакуировали 200 пассажиров

В окрестностях бельгийского города Льеж в тоннеле застрял скоростной поезд, направлявшийся в Германию. Об этом сообщает RTBF.

Остановка произошла из-за технического отказа. Все попытки машиниста исправить поломку на месте не увенчались успехом, после чего он вызвал спасателей.

Они вывели из поезда 200 человек. К месту происшествия прибыли автобусы, на которых пассажиров отправили в ФРГ.

Железнодорожная ветка в настоящее время обесточена, состав по-прежнему находится в тоннеле. Специалисты в ближайшее время должны определить, каким образом неисправный поезд будет отбуксирован в ремонт.

18 февраля 2016 года сообщалось, что в Бельгии поезд без машиниста проехал между вокзалами городов Ланден и Тирлемон. Состав направлялся в город Левен, когда машинист заметил неисправность. Он остановил поезд и спустился из кабины, чтобы провести осмотр. В этот момент по неизвестной причине состав тронулся и начал набирать скорость. Заскочить обратно машинист не успел. Железнодорожник предупредил своих коллег, которые приняли все необходимые меры, чтобы остановить неуправляемый состав.

