Главу «Киевоблэнерго» забили до смерти в собственном доме

Председателя правления «Киевоблэнерго» Ивана Полывяного забили до смерти в собственном доме. Об этом в понедельник, 25 сентября, сообщает пресс-служба управления Нацполиции Украины по Киевской области.

Как отмечается в пресс-релизе, нападение произошло вечером 24 сентября. Неизвестные связали хозяина дома и его супругу и начали их избивать, требуя сказать, где находится сейф. Не добившись ответа, нападавшие забрали около 15 тысяч гривен (около 33 тысяч рублей), которые лежали на видном месте, и сняли с женщины золотое кольцо.

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После ухода злоумышленников супруга Полывяного смогла освободиться и вызвать полицию и скорую помощь. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное убийство».

1 сентября сообщалось о расследовании уголовного дела, по которому проходит украинский полицейский, ограбивший своего канадского коллегу. Потерпевший приехал в Киев, чтобы готовить кадры для патрульной полиции страны.

Ограбление произошло в апреле, однако уведомление о подозрении одному из патрульных было вручено только в августе, а допросы потерпевшего начались в сентябре.