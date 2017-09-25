Пентагон открестился от пособия по войне с Россией

Опубликованный в США «Русский справочник боевых действий нового поколения» не имеет отношения к государственной политике Вашингтона. Об этом агентству ТАСС заявили в пресс-службе американского военного ведомства.

Материалы по теме Тяжело в ученьях Почему соседи Минска и Москвы так боятся военных маневров в Союзном государстве

Там пояснили, что связанные с Минобороны колледжи, исследовательские и аналитические центры, и иные институты часто публикуют статьи, стремясь дополнить имеющуюся информационную базу. «Справочник, о котором идет речь, — одна из таких работ», — отметили в Пентагоне, обратив внимание, что в материале прямо указывается на это.

В пособии действительно написано, что его содержание не является текущей доктриной США, оно не призвано заменить собой действующие руководства или установленные стандарты.

24 сентября издание The National Interest сообщило, что командование армии США выпустило справочник о том, как противодействовать стратегии «российской гибридной войны». В 62-страничном документе собраны фотографии и данные о российской технике, которая могла бы использоваться для ведения асимметричной войны и которая была задействована в «российских операциях на Украине и в Крыму».