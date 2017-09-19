Порошенко поблагодарил США за помощь в борьбе с Россией

Президент Украины Петр Порошенко поблагодарил США за помощь Киеву в борьбе с Россией. Такое заявление он сделал во вторник, 19 сентября, выступая в Военной академии Вест-Пойнт в штате Нью-Йорк, сообщает пресс-служба главы государства.

«Ваша страна остается мировым лидером в оказании практической помощи Вооруженным силам Украины», — сказал украинский президент. Порошенко также подчеркнул, что совместными усилиями при помощи США Киеву удалось «гораздо успешнее строить полностью новую украинскую армию, способную остановить» Россию.

Украинский президент также отметил, что Киев и Вашингтон совместно «создают одну из сильнейших армий на континенте».

Ранее в тот же день официальный представитель президента России Дмитрий Песков прокомментировал возможное выделение США кредита для Украины в полмиллиарда долларов. Отвечая на вопрос о возможных действиях со стороны Москвы в случае подтверждения информации, Песков заявил: «А почему должны быть какие-то действия? Это вопрос двусторонних украино-американских отношений в части предоставления кредита».

Песков также напомнил о позиции Кремля по поводу возможности предоставления США украинским силам летального оружия. Он отметил, что президент Украины также говорил о намерении Вашингтона предоставить Киеву летальное оружие. «Подобное решение, конечно же, не будет способствовать урегулированию конфликта на юго-востоке Украины — раз. И второе: деэскалации напряженности», — подчеркнул Песков.

Во вторник украинский президент также заявил, что сенат США одобрил выделение Киеву 500 миллионов долларов для поддержки в сферах безопасности и обороны. По его словам, принятый американский оборонный бюджет предусматривает в том числе усиление авиации и флота Украины.

Киев регулярно обвиняет Москву в причастности к конфликту в Донбассе. Москва опровергает эти обвинения, указывая на отсутствие доказательств, и подчеркивает, что не является стороной вооруженного противостояния.

