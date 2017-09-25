Командир отряда военной полиции рассказал о выходе из окружения боевиков в Сирии

Командир взвода российский военной полиции рассказал об отражении атаки боевиков около сирийского города Хама. Видео публикует телеканал «Звезда».

Взвод российской военной полиции попал в окружение боевиков «Джабхат ан-Нусры» в зоне деэскалации «Идлиб» в Сирии 19 сентября. В результате прорыва блокады трое военных сил специальных операций получили ранения. В российском Генштабе укзаали, что в итоге кольцо окружения было прорвано и подразделения ВС России с боями без потерь вышли в район расположения сирийских правительственных войск.