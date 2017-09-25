Стела Зое Космодемьянской появится в Мурманске

В одном из мурманских скверов 22 июня 2018 года откроют стелу с памятным знаком Зое Космодемьянской — первой женщине, удостоенной звания Героя Советского Союза в годы Великой Отечественной войны. Об этом рассказал в ходе выездного заседания глава городской администрации Андрей Сысоев, передает в понедельник, 25 сентября, Murman.ru.

«Городские власти ведут огромную работу по увековечению памяти героев Великой Отечественной войны: обновляются старые мемориальные плиты, создаются новые памятные знаки», — добавил он.

Сначала появилась инициатива группы городских депутатов об установке барельефа на стене ДК «Первомайский». Но затем архитекторы решили, что облик здания не соответствует макету мемориального знака. Тогда Андрей Сысоев предложил разместить на специально сооруженной стеле на улице носящей имя Зои Космодемьянской.