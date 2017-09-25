В Кремле прокомментировали результаты выборов в Германии

Москва наблюдает за ходом парламентских выборов в Германии и анализирует поступающую информацию о результатах, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его слова с понедельник, 25 сентября, передает корреспондент «Ленты.ру».

«В целом, блок [Ангелы] Меркель победил на выборах, предстоит формирование правительства, мы будем очень внимательно отслеживать», — сказал Песков, отвечая на вопрос о том, считают ли в Кремле результаты выборов победой или поражением канцлера ФРГ.

Пресс-секретарь главы государства также подчеркнул, что выборы в Бундестаг в Москве считают внутренним делом Германии, «уважают голос избирателей и не считают возможным результаты этого волеизъявления комментировать». По словам Пескова, президент России Владимир Путин даст оценку результатам после подведения итогов.