Отказавшегося разблокировать свой мобильный лондонца осудили за терроризм

Суд в Лондоне признал главу правозащитной группы Cage виновным в «совершении преступления террористического характера». Об этом во вторник, 26 сентября, сообщает газета The Telegraph.

Поводом для этого стал отказ Мухаммада Раббани предоставить полиции пароли от мобильного телефона и планшета. Мужчину задержали в лондонском аэропорту Хитроу 20 ноября 2016 года, однако он не стал выполнять требование стражей порядка разблокировать свои устройства.

По словам Раббани, на них содержалась конфиденциальная информация. В случае если бы она попала в руки полиции, это стало бы нарушением неприкосновенности личной и профессиональной жизни.

Суд освободил Раббани условно-досрочно и обязал его заплатить около 620 фунтов стерлингов.

Мужчина собирается обжаловать судебный приговор.