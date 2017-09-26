В Кремле уклонились от оценки деятельности Facebook в России

Американская социальная сеть Facebook является коммерческой компанией и должна зарабатывать деньги в соответствии с законодательством России. Об этом во вторник, 26 сентября, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Есть законодательство, которое нужно соблюдать», — подчеркнул представитель Кремля.

Песков также заметил, что было бы неверным оценивать пользу или вред от работы Facebook в России. «Было бы некорректно делать какие-то оценки работы, пусть большой, но отдельно взятой компании», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее во вторник глава Роскомнадзора Александр Жаров заявил, что Facebook будет заблокирован в России, несмотря на большое количество пользователей, если не исполнит требования закона о хранении персональных данных россиян на территории РФ. По словам руководителя ведомства, Facebook обязана привести свою работу в стране в соответствие с законодательством к 2018 году.

Согласно закону о локализации персональных данных россиян на территории РФ, площадки, обрабатывающие соответствующие сведения, должны хранить их на территории страны.