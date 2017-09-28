В Германии осел принял дорогой автомобиль за морковь и погрыз его

В немецком городе Гисен, земля Гессен, владелец спортивного автомобиля McLaren подал в суд на хозяина осла после того, как животное погрызло его дорогостоящий автомобиль. Об этом сообщает Associated Press.

Год назад водитель McLaren припарковал машину возле загона с ослом и ушел. Пока его не было, животное принялось кусать автомобиль. В полиции предположили, что оно приняло оранжевый McLaren за гигантскую морковь.

Когда владелец машины вернулся, он обнаружил, что осел испортил деталь из углеродного волокна и повредил краску на задней части машины. Хозяин животного отказался платить за ремонт и посоветовал лучше выбирать место для парковки. Теперь водитель пытается через суд получить с него 5 тысяч евро (342 тысячи рублей).

В 2014 году сообщалось, что житель индийского города Ахмедабад запряг семь ослов в сломанный автомобиль Jaguar XF и поехал в автосервис.