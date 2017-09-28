Скрывавшийся от полиции японский водитель проехал через толпу людей

В столице Японии Токио водитель автомобиля едва не сбил десятки людей, скрываясь от полиции. Видео с места событий опубликовала газета Japan Today.

Инцидент произошел на самом оживленном городском перекрестке Сибуя. На ролике видно, как черная машина проносится через один пешеходный переход, а затем, ускорившись, проезжает на красный свет еще через два перехода. Ее в это время преследуют полицейские.

Люди на перекрестке при приближении автомобиля бросились врассыпную, никто не пострадал. Один мужчина попытался ударить машину ногой и упал.

По сведениям издания, стражи порядка остановили машину для проверки. После того как полицейские стали задавать вопросы, водитель решил скрыться. Удалось ли его в итоге поймать, издание не уточняет.