Соколов назвал самое напряженное направление для «ВИМ-Авиа»

Турция — самое напряженное направление для перевозки пассажиров «ВИМ-Авиа». Об этом сообщил министр транспорта России Максим Соколов, передает в четверг, 28 сентября, РИА Новости.

В этой стране, по его словам, в настоящее время находятся 6,5 тысяч пассажиров авиакомпании с вылетом до 28 сентября. «До 1 октября прогнозируется увеличение еще на 2,5 тысяч человек в сутки. Но начиная со 2 октября, будет снижение потока. Мы концентрируемся на этом направлении в первую очередь», — уточнил он

По данным Минтранса, еще 290 пассажиров «ВИМ-Авиа» находятся в Испании. Их планируется доставить в Россию 29 сентября одним рейсом.

При этом 28 сентября перевезут чуть более двух тысяч пассажиров международных рейсов авиакомпании и 1,4 тысячи — внутренних, уточнил Соколов.

Чиновник также заверил, что долги по зарплате перед сотрудниками перевозчика будут погашены в ближайшие дни, в случае банкротства «ВИМ-Авиа» все они будут трудоустроены. «Им будут предложены соответствующие места в российских авиакомпаниях, аэропортах, других предприятиях транспортной отрасли», — добавил он.

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28 сентября следователи задержали гендиректора и главного бухгалтера авиакомпании «ВИМ-Авиа» по делу о мошенничестве. Совладельцы покинули Россию, их местонахождение устанавливается правоохранительными органами. Ранее глава Росавиации Александр Нерадько рассказал, что собственник перевозчика «ВИМ-Авиа» Рашид Мурсекаев заявил о готовности продать проблемную авиакомпанию за рубль. Ситуация с вылетом рейсов «ВИМ-Авиа» обострилась в выходные.

25 сентября авиакомпания признала, что испытывает серьезные финансовые сложности и она прекращает выполнять чартерные рейсы. Регулярные полеты пока продолжаются. Вопрос с перевозкой пассажиров «ВИМ-Авиа» взят под контроль Росавиации и Минтранса. Долг компании перед кредиторами составляет около 1,3 миллиарда рублей. Регулярные рейсы будут выполняться до 15 октября, а с 16-го числа перевозки прекратятся. Пассажирам, имеющим билеты с датой выполнения регулярного рейса после 16 октября, рекомендовано сдать их и получить деньги по месту приобретения.