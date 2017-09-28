Зять Трампа на время выборов стал женщиной

Зять президента США Дональда Трампа и его советник Джаред Кушнер был зарегистрирован на американских выборах как женщина. На это обратило внимание издание Wired.

Фото: The Wired

Согласно оказавшейся в распоряжении Wired анкете Совета по выборам Нью-Йорка, в карточке Кушнер указал свой пол как женский. Неизвестно, является ли это банальной ошибкой. Также из анкеты становится ясно, что Кушнер зарегистрировался как избиратель в 2009 году, а последний раз проголосовал в 2016 году.

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12 сентября The Wall Street Journal сообщила, что юристы президента США Дональда Трампа пытались добиться отставки его зятя Джареда Кушнера с поста советника главы государства. Поводом для этого стали сообщения о связях Кушнера с Россией. Ряд адвокатов выражали обеспокоенность по поводу контактов зятя американского лидера с Москвой и несколько месяцев назад сказали об этом Трампу. Однако хозяин Белого дома не захотел увольнять зятя, посчитав, что тот не сделал ничего предосудительного. Вскоре после этого команду юристов расформировали.