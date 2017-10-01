Мадрид назвал «сдержанными» действия полиции в Каталонии

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Национальная полиция действует «профессионально и сдержанно» на референдуме в Каталонии. Об этом в воскресенье, 1 октября, заявил источник в испанском правительстве, пишет ABC.

Он также подчеркнул, что единственной целью правоохранительных органов является изъятие избирательных урн и бюллетеней.

При этом делегат от правительства в Каталонии Энрик Мийо заявил, что Национальной гвардии пришлось вмешаться из-за бездействия каталонской полиции. «Мы оказались обязаны сделать то, что не хотели делать», — отметил он.