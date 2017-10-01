«Сапсан» насмерть сбил двух человек в Подмосковье

В Подмосковье скоростной поезд «Сапсан» насмерть сбил двух мужчин. Об этом в воскресенье, 1 октября, «Ленте.ру» сообщила Елена Марковская, официальный представитель Московского межрегионального следственного управления СКР на транспорте.

«Примерно в 19:50 на станции Поварово-1 Ленинградского направления московской железной дороги двое мужчин были смертельно травмированы скорым поездом «Сапсан» сообщением Санкт-Петербург — Москва», — сказала она. Марковская добавила, что личности погибших устанавливаются.

По предварительным данным, они переходили железнодорожные пути по пешеходному настилу, но на запрещающий сигнал светофора, отметила представитель ведомства.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, начата доследственная проверка.

В начале июля скоростной поезд «Сапсан» сбил и смертельно травмировал двух человек в Москве. Мужчина и женщина переходили железнодорожные пути в неположенном месте возле станции Крюково на севере столицы.