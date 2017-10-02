Россия
 

Вице-премьер Приходько пообещал Лаврову средство от назойливых журналистов

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Журналисты попытались взять комментарий у главы МИД России Сергея Лаврова, когда тот находился на официальном мероприятии в ходе визита президента Владимира Путина в Ашхабад. Видео публикует Telegram-канал LIFE SHOT.

«Ну что же вы в мою личную жизнь вмешиваетесь? Я сейчас на официальном визите», — возмутился министр.

«Тем более в государственное задание вмешиваетесь», — продолжил дипломат, но журналисты снова попросили его дать комментарий. В их беседу вмешался сидевший рядом вице-премьер Сергей Приходько, руководящий аппаратом российского правительства. «Я тебе подарю электрошокер», — сказал он главе МИД. Тот заметил, что эта вещь ему сейчас понадобилась бы.

Лавров добавил, что перед мероприятием посетил туалет, и спросил журналистов, почему их там не было. Те ответили, что им не позволили пройти туда.

Российская делегация во главе с Путиным прибыла в столицу Туркмении 2 октября. 3 октября президент будет работать в Москве.

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