Подмосковные школьники посоревнуются в знании избирательного права

Учащиеся старших классов участвуют в региональной олимпиаде по выборному законодательству, сообщила председатель Московской областной избирательной комиссии Ирина Коновалова. Ее слова приводит РИАМО в понедельник, 2 октября.

«Победители школьных этапов станут участниками муниципальных этапов, а уже из победителей муниципальных этапов будут сформированы десять команд по шесть человек, а также победители и призеры межмуниципальных индивидуальных этапов», — рассказала Коновалова.

Она уточнила, что финалисты получат дипломы участников и памятные награды.

Заключительный этап состязания состоится 16 марта в концертном зале Дома правительства Московской области, в нем примут участие порядка 150 человек. «В межмуниципальном этапе запланированы тестирование и творческий конкурс, в финале также будет индивидуальное тестирование и командный творческий конкурс», — добавила Коновалова.

4 сентября первый заместитель председателя правительства Подмосковья Ольга Забралова заявила, что победители и призеры Всероссийской олимпиады школьников из Московской области получат денежное поощрение. В частности, победителям положено по 200 тысяч рублей, призерам — 100 тысяч рублей.

10 июля сообщалось, что двадцать студентов и аспирантов, обучающихся в Московской области, получат губернаторские гранты на общую сумму 1,85 миллиона рублей.