В Московской области реконструируют десять молочных ферм

Десять молочных ферм планируют реконструировать на территории Подмосковья в 2018 году, заявил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин. Его слова приводит РИАМО во вторник, 3 октября.

«У нас программа по реконструкции ферм рассчитана на три года. В следующем году мы тоже будем восстанавливать», — сказал он.

Министр добавил, что с начала года специалисты восстановили уже шесть заброшенных хозяйств.

В регионе в рамках программы поддержки производителей молочной продукции власти субсидируют до 50 процентов затрат на оборудование при реконструкции молочных ферм, уточняет издание.

5 июня губернатор Мособласти Андрей Воробьев рассказал президенту России Владимиру Путину о положительной динамике в сельскохозяйственной отрасли. В частности, он отметил, что в ближайшем будущем вьетнамская компания «Ти-Эйч Тру милк» планирует инвестировать несколько сотен миллионов долларов в строительство «мощных молочных ферм для того, чтобы дальше заниматься уже переработкой молока».

31 января Воробьев заявил, что на восстановление первых десяти молочных ферм из бюджета выделят 160 миллионов рублей.

