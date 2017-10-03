Тренер побил юного хоккеиста клюшкой во время матча

Тренер юношеской команды «Луч» из Сергиева Посада Александр Троицкий избил клюшкой подопечного во время матча на турнире в Сочи. Об этом сообщает портал «Подмосковье Сегодня». Видеозапись появилась на YouTube-канале «Радио Посад».

«Меня удалили до конца игры, и следующую игру я тоже должен был пропустить. Тогда у тренера не выдержали нервы, и он сильно ударил меня по спине так, что я упал. Потом он через меня перешагнул и пошел дальше», — рассказал пострадавший.

В клубе отметили, что после попадания видеозаписи в сеть Троицкий был уволен.

Матч с «Викторией» прошел в Сочи 13 сентября (Новомосковск) «Луч» потерпел поражения со счетом 0:9.