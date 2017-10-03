В Киеве рассказали о достигнутой ВСУ максимальной численности

Численность Вооруженных сил Украины (ВСУ) приблизилась к 250 тысячам человек — максимально предусмотренной законами страны. Об этом во вторник, 3 октября, заявил начальник главного управления персонала — заместитель начальника Генерального штаба ВСУ Артур Артеменко, передает «Интерфакс-Украина».

«Эта цифра обоснована. Как в любой армии, чем больше людей, тем лучше, но мы не можем нарушать закон, поэтому на сегодняшний день вооруженные силы находятся на предельном лимите численности», — отметил Артеменко.

В мае сообщалось, что во Львове не удалось призвать в ряды ВСУ запланированное число граждан.

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В январе стало известно, что в украинскую армию призовут офицеров, выпущенных военными кафедрами гражданских вузов для того, чтобы отправить их в зону боевых действий в Донбассе.

В июне 2016-го губернатор Волынской области Владимир Гунчик констатировал, что жители региона массово уклоняются от службы в армии.

Предельная численность ВСУ в 250 тысяч человек была установлена Верховной Радой Украины в марте 2015 года. Ранее число военнослужащих и гражданского персонала украинских вооруженных сил колебалось от 980 тысяч сразу после распада СССР до 140 тысяч в 2010 году — наименьшая численность.