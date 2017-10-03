В жилом доме в Париже нашли мощную бомбу из газовых баллонов

Главное управление внутренней безопасности Франции (контрразведка) возбудило дело по факту обнаружения в XVI округе Парижа мощного взрывного устройства. Об этом во вторник, 3 октября, сообщает BFMTV.

Бомба была найдена в ночь с 29 на 30 сентября, однако информация об этом происшествии была обнародована только сейчас. Житель одного из домов рано утром проснулся от странного шума. Мужчина вышел из своей квартиры и увидел на первом этаже несколько газовых баллонов, которые показались ему подозрительными.

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Бдительный парижанин вызвал полицейских и спасателей. Прибывшие на место сотрудники спецслужб установили, что баллоны снабжены дистанционным взрывателем, который приводится в действие через звонок по мобильному телефону. Саперам удалось разминировать устройство.

В ходе расследования следователи установили пятерых человек, причастных к изготовлению взрывного устройства. Один из них был известен спецслужбам как радикальный исламист.

Сотрудники правоохранительных органов пытаются выяснить, почему подозреваемые намеревались взорвать бомбу именно в этом жилом доме в благополучном районе французской столицы.

19 июня на Елисейских Полях в центре Парижа мужчина, управлявший легковым автомобилем, врезался в фургон жандармерии. Никто из сотрудников правоохранительных органов не пострадал. После столкновения машина злоумышленника загорелась. У находившегося за рулем человека был найден автомат с запасом патронов, а также газовый баллон. Министр внутренних дел Франции Жерар Коломб квалифицировал происшествие как покушение на теракт.