Скрытые сексуальные страхи пользователей показали на видео

Авторы YouTube-канала AsapSCIENCE проанализировали и собрали в один ролик данные об истории поиска пользователей, связанной с отношениями и сексуальной жизнью. На это обратило внимание издание The Independent.

Блогеры объяснили, что многие склонны приукрашивать свои достижения в интернете и скрывать неприглядные стороны своей жизни, но благодаря поисковым запросам можно обнаружить, какие проблемы в сексуальном плане испытывает большинство.

История Google показывает, что люди уделяют большое внимание половой жизни в браке: запрос «брак без секса» в среднем поступает в 3,5 раза чаще, чем «несчастливый брак».

Также оказалось, что женщины в два раза чаще рассказывают Google, что их партнер не занимается с ними сексом. Мужчины в свою очередь любят гуглить информацию о своем половом члене: статистика показывает, что на эту часть тела приходится запросов больше, чем на все другие, вместе взятые.

Также авторы включили в ролик информацию о том, что те, у кого есть дети, в 3,6 раза чаще говорят, что сожалеют об этом, чем бездетные пары сетуют на отсутствие наследников.