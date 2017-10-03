США обвинили пакистанскую разведку в связях с террористами

Председатель Объединенного комитета начальников штабов Джозеф Данфорд заявил, что пакистанское Управление межведомственной разведки (ISI) имеет связи с террористическими группами. Об этом сообщает Reuters.

Официальные лица США уже давно разочарованы тем, что они называют нежеланием Пакистана действовать против исламистских групп боевиков, включая движение «Талибан» (запрещено в России) и «Сеть Хаккани».

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21 августа сообщалось, что президент США Дональд Трамп принял решение об отправке в Афганистан дополнительного контингента американских военных. Источники CBS News тогда же уточнили, что глава государства потребует у властей Пакистана прекратить предоставлять убежище террористам.

В июле прошлого года бывший глава афганской разведки Рахматулла Набиль обнародовал документы, доказывающие, что пакистанские власти помогали талибам и «Сети Хаккани» в 2014 и 2015 годах. Среди этих материалов распоряжения о предоставлении террористам убежища на территории Пакистана и обещание денежных вознаграждений за нападение на аэропорт в Кабуле. Набиль не сообщил, откуда он взял бумаги, а их подлинность не была подтверждена.