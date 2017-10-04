Раскрыта польза черного чая

Ученые из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе выяснили, что черный чай способствует снижению веса и поддержанию здоровой микрофлоры кишечника. Исследование опубликовано в European Journal of Nutrition. Об этом сообщается в пресс-релизе на сайте EurekAlert!.

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В ходе исследования были использованы мыши. Грызунов разделяли на четыре группы, у каждой из которых был свой рацион питания. При этом две группы грызунов получали экстракты черного или зеленого чая.

Оказалось, что и черный, и зеленый чай изменили соотношение кишечных бактерий у животных. Доля микроорганизмов, связанных с ожирением, уменьшилась, в то время как количество бактерий, связанных с нормальной массой тела, увеличилось.

Показано, что химические вещества в чае, называемые полифенолами, изменяют энергетический обмен в печени. Они провоцируют размножение бактерий, синтезирующих короткоцепочечные жирные кислоты — вещества, влияющих на метаболизм.