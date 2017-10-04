Романа Полански обвинили еще в одном изнасиловании несовершеннолетней

Немецкая актриса Ренате Лангер заявила, что ее изнасиловал режиссер Роман Полански. По словам артистки, на тот момент ей было 15 лет, пишет The New York Times.

61-летняя Лангер обратилась в полицию Швеции. Сотрудники правоохранительных органов начали расследование по факту заявления немки. Помимо этого, прокуратуре предстоит определить, законно ли возбуждать уголовное дело по прошествии такого длительного срока.

По словам Лангер, Полански изнасиловал ее в феврале 1972 года у себя дома в швейцарской деревне Гштад. Актриса подчеркнула, что заявить о преступлении ее побудили смерть родителей и женщина, в августе обвинившая Полански в изнасиловании.

16 августа 59-летняя женщина, представившаяся именем Робин, объявила, что в 1973 году Полански домогался ее. Тогда ей было 16 лет. В 2010-м с аналогичными обвинениями выступила британская актриса Шарлотта Льюис, которая играла в фильме режиссера 1986 года «Пираты». По ее словам, эпизод сексуального насилия произошел в 1982-м в Париже, когда ей было 16 лет.

В 1977-м кинематографиста обвинили в изнасиловании 13-летней Саманты Геймер. Полански признал вину и заключил сделку с судом, однако затем бежал в Европу, узнав, что судья может отменить договоренность и отправить его в тюрьму на длительный срок.