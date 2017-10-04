Евросоюз потребовал от Amazon доплатить Люксембургу 250 миллионов евро

Евросоюз потребовал от американской корпорации интернет-торговли Amazon внести 250 миллионов евро налогов. Установлено, что компания снижала размеры фискальных платежей с помощью налоговых схем в Люксембурге, где зарегистрированы ее два головных европейских офиса. Об этом в среду, 4 октября, сообщает ТАСС.

С соответствующим заявлением выступила еврокомиссар по конкуренции Маргрете Вестагер. «На протяжении многих лет Люксембург предоставлял необоснованные льготы для Amazon. В результате до трех четвертей прибыли от продаж в Европе не облагались налогами», — подчеркнула она.

Вестагер описала налоговую схему, которую применяла Amazon в Люксембурге: один из двух офисов компаний был фиктивным. В нем не было ни помещений, ни служащих, ни деловой активности. И именно этой компании основной офис Amazon выплачивал многомиллионные вознаграждения за использование зарегистрированных на нее авторских прав, которые не облагались налогом.

У налоговых властей Люксембурга есть четыре месяца для взыскания недоимки с американской корпорации. В Еврокомиссии (ЕК) подчеркивают, что это решение — сигнал для всех компаний, что они должны платить налоги в Европе.

Ранее сообщалось, что, по данным Bloomberg , аналогичные решения в ближайшее время могут быть приняты в отношении корпорации McDonald's, которая должна будет доплатить 500 миллионов долларов налогов.

Согласно документам ЕК, с 2009 года европейское отделение сети McDonald's выплачивало в бюджет Евросоюза 1,49 процента налогов с 1,8 миллиарда долларов прибыли. При этом сумма налогов в Люксембурге, где располагается штаб-квартира компании, должна была составлять 29,2 процента прибыли.

В августе прошлого года ЕК потребовала от американской корпорации Apple возместить невыплаченные в Ирландии налоги на сумму до 13 миллиардов евро.