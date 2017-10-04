Житель Кузбасса облил ацетоном и поджег бывшего сожителя матери

Сотрудники полиции задержали 48-летнего жителя города Киселевск Кемеровской области, который поджег бывшего сожителя свой матери. Об этом в среду, 4 октября, сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

В дежурную часть позвонил сторож магазина и сообщил, что ночью в торговую точку пришел мужчина с обожженным лицом, руками и выгоревшей бородой.

Выяснилось, что он поссорился с 64-летним пенсионером, когда-то проживавшим с его матерью. Мужчина обвинил сожителя в том, что он якобы избивал женщину и повинен в ее смерти. Сын, желая отомстить за мать, облил пенсионера ацетоном и поджег. Пострадавший госпитализирован с термическими ожогами первой и второй степени лица, шеи, теменной области головы, кистей рук.

Поджигатель сознался в преступлении. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 112 УК РФ («Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью»).

31 августа сообщалось о самосожжении мужчины в продуктовом павильоне в пригороде Красноярска. Он хотел выяснить отношения с продавщицей, но она отказалась разговаривать с ним, из-за чего он облил себя бензином и поджег. Пострадавшего госпитализировали с ожогами 99 процентов поверхности тела. Вскоре он скончался.