В новосибирской маршрутке обнаружили колонию опят

Пассажирам маршрутного такси №34 с близкого расстояния удалось запечатлеть колонию маршруточные опят, прорастающих прямо сквозь пол в салоне автомашины. Об этом рассказывает паблик «Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54», специализирующийся на сводках ДТП и чрезвычайных происшествий.

Снимок транспортной грибницы вызвал стихийный конкурс остроумия среди пользователей, собрав три страницы комментариев. Опытные грибники и далекие от микологии обитатели соцсети определяются с выбором названия для феномена.

Наибольшим одобрением пользуются «подгазеливики», «подсидушники газелевые», «газепята», «газельнушки», «газерыжки», а так же бескомпромиссные «отсосиновики».

Отдельно пользователи отметили поэтическую строчку, опубликованную модератором паблика: «это не шутки, собрал грибы в маршрутке».

В январе китайские пользователи сети высмеяли водителя автобус, который управлял машиной ногой, не поднимая глаз от своего смартфона. Испуганные пассажиры запечатлели экстремала на видео, а затем обратились с жалобой в полицию.