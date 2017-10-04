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В Польше на украинском консульстве написали «Убирайтесь вон» и «Украина — ОУН»

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В польском городе Жешув неизвестные изрисовали украинское почетное консульство надписями «Украина — это ОУН-УПА» и «Убирайтесь вон!». Об этом в среду, 4 октября, сообщил пресс-секретарь городской полиции Адам Шельонг, передает «Укринформ».

На здании дипломатического представительства неизвестные написали на польском языке: «Украина — это ОУН-УПА» (запрещенные в России экстремистские организации украинских националистов — прим. «Ленты.ру»), на немецком «[украинская дивизия] войск СС "Галичина"» и «Убирайтесь вон», а также возле герба Украины нарисовали виселицу.

«На данный момент никто не задержан, полиция работает над этим. Проведен осмотр места происшествия, устанавливаются свидетели, и сейчас постараемся выявить злоумышленников», — пояснил Шельонг.

9 июля в Варшаве прошли памятные мероприятия в годовщину массовых убийств этнических поляков, совершенных украинскими националистами на Волыни в 1943 году. В акции приняли участие представители правительства страны, депутаты сейма, члены общественных организаций. Митингующие несли плакаты с надписями «Стоп Бандера», «Помним Волынь». Некоторые из присутствующих надели нарукавные повязки с надписью «Польский Львов».

Ранее в том же месяце глава польского МИД Витольд Ващиковский заявил, что Варшава будет против интеграции Украины в ЕС до тех пор, пока между двумя странами не разрешатся исторические споры и вопросы польского меньшинства. «Наше послание очень четкое: с Бандерой в Европу не попадете», — объяснил министр.

В июле 2016-го сейм Польши признал совершенные украинскими националистами массовые убийства на Волыни в 1943 году геноцидом и утвердил 11 июля Днем памяти жертв этих событий.

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