Четыре человека погибли в пожаре на заводе «Лукойл» под Нижним Новгородом

В Нижегородской области загорелся резервуар с 50 тысячами тонн бензина на заводе «Лукойл», пишет «Комсомольская правда» в четверг, 5 октября. По словам очевидцев, огонь перекинулся на второй резервуар, дороги в округе перекрыты.

Как сообщили РИА Новости в пресс-службе местной администрации, жертвами ЧП стали четыре человека.

Свидетели сняли пожар на видео. Запись опубликована на Telegram-канале Mash.

В региональном главке МЧС подтвердили информацию о ЧП. По данным спасателей, возгорание произошло при проведении подготовительных ремонтных работ. «На данный момент на месте сосредоточено 17 единиц техники и 51 человек личного состава. Проводятся работы по тушению пожара», — отметили там. Информация о пострадавших в сообщении главка не уточняется.