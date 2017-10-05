На сторону ДНР перешел отвечающий за шифровальное подразделение подполковник СБУ

На сторону ополчения самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) перешел начальник подразделения шифровальной связи Службы безопасности Украины (СБУ), подполковник Роман Лабусов. Об этом в четверг, 5 октября, сообщает Донецкое агентство новостей.

«Я подполковник СБУ, возглавлял шифровально-документальную связь, перешел на эту сторону, дабы вскрыть преступную деятельность правящей верхушки Украины», — сказал он на пресс-конференции в Донецке.

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Офицер вынес с собой несколько тысяч документов, касающихся деятельности спецслужб в отношении Донбасса и России, передает РИА Новости со ссылкой на министерство госбезопасности ДНР. Свой поступок Лабусов объяснил тем, что хотел остаться верным присяге. «А что происходит сейчас? Граждан Украины убивают военнослужащие Украины, которые давали присягу. Кто они после этого?» — пояснил сотрудник СБУ.

В августе 2015-го главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос заявил, что на сторону ополчения Донбасса перешло около восьми тысяч силовиков.