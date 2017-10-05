В Красноярске стартовал фестиваль NAUKA 0+

Фестиваль NAUKA 0+ стартовал в Красноярске, пишет в четверг, 5 октября, «Таймырский телеграф».

Первым его событием стало открытие интерактивной выставки «Миссия Марс» в детском технопарке «Кванториум»

Всего же программа двухмесячного фестиваля, организованном при поддержке «Норникеля», предусматривает около 300 мероприятий для 46 тысяч человек.

21 сентября сообщалось, что в этом году на NAUKA 0+ найдут талантливых детей для обучения в новом региональном технопарке. Участники различных мероприятиях форума будут проходить различные тесты, с помощью которых формируется индивидуальный трек каждого из них, позволяющий определить компетенцию в той или иной области.

Красноярский край является центральной площадкой научного фестиваля с 2015 года. В прошлом году форум посетили 70 тысяч человек.