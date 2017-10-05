Сломанный лифт помешал инвалидам попасть на посвященный им круглый стол

Мероприятие «За доступную среду» в оренбуржской библиотеке имени Крупской пришлось перенести из конференц-зала на третьем этаже в фойе первого, поскольку в здании сломались лифты. Большинство участников обсуждения безбарьерного пространства прибыли на инвалидных колясках. Об этом в четверг, 5 октября, сообщает РИА «Оренбуржье».

По данным издания, инцидент произошел 4 октября. Свои извинения собравшимся принес вице-губернатор, заместитель председателя правительства Оренбургской области по социальной политике Павел Самсонов. Он напомнил, что еще летом библиотеке выделили необходимые средства для ремонта, и пообещал провести расследование. В региональном Министерстве культуры произошедшее назвали «досадной технической накладкой».

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На круглом столе подвели итоги проверок, организованных активистами «Народного фронта». Они проверили 20 социально важных маршрутов в Оренбурге, Бузулуке, Абдулине и Соль-Илецке и рассказали о том, где остались высокие бордюры, ограждения и непроходимые пандусы.

Согласно паспорту государственной программы «Доступная среда», опубликованной на сайте Министерства труда и социальной защиты, на реализацию« условий, способствующих интеграции инвалидов в общество и повышению уровня их жизни» с 2011 по 2020 годы выделили свыше 424 миллиардов рублей.