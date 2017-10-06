Nike изменит расцветку Air Force 1

Американская спортивная марка Nike выпустит модель самых известных кроссовок бренда Air Force 1 Low NBA в новых цветах. Об этом представители компании рассказали корреспонденту «Ленты.ру» в пятницу, 6 октября.

Обувь будет доступна в бордовом и синем цветах с белым свушем, а также в нейтральных монохромных черно-белых расцветках. «Air Force 1 не только навсегда изменили игру, они обрели культовый статус и вдохновляют людей и сообщества по всему миру. Символично, что в свой 35-летний юбилей силуэт возвращается к баскетбольным истокам — началу партнерства Nike и НБА», — отметили в компании.

Фото: Nike 1 /3

Nike Air Force 1 появились в 1982 году. Тогда дизайнер Брюс Килгор создал свои первые баскетбольные кроссовки, ставшие впоследствии культовой моделью. Сначала модель тестировали игроки из колледжей, но почти сразу же в них стали играть видные звезды НБА. И хотя кроссовки с самого начала были хорошо восприняты атлетами и публикой, мало кто мог себе представить, что модель станет неоспоримой классикой.

Компания Nike основана в США в 1964 году и первоначально называлась Blue Ribbon Sports. Ее штаб-квартира расположена в американском Бивертоне, штат Орегон. Линейка Tech Pack появилась в 2013 году, она сочетает в себе спортивный стиль и инновации. Модель Foamposite дебютировала в 1997 году и выпускается в разных версиях до сих пор.