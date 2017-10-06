Три брата дважды за ночь ограбили пенсионеров в Кемеровской области

В Кемеровской области предстанут перед судом трое ранее судимых родных братьев 25, 29 и 36 лет, которые, по версии следствия, дважды за ночь ограбили пенсионеров в минувшем феврале. Об этом в пятницу, 6 октября, сообщает пресс-служба МВД России.

«Следствием установлено, что в феврале текущего года злоумышленники напали ночью на двух пенсионеров. Один из братьев, находившийся на тот момент на лечении в противотуберкулезном диспансере, для совершения преступлений сбежал из медицинского учреждения», — говорится в сообщении.

По данным МВД, в поселке городского типа Крапивино подельники приехали к дому 83-летнего мужчины и лопатой разбили окно, после чего, удерживая пенсионера силой, стали требовать деньги. Забрав 20 тысяч рублей и сумку с едой, братья скрылись на автомобиле.

«Этой же ночью обвиняемые совершили еще одно аналогичное преступление. Они ворвались в жилище к 86-летнему жителю села Банново и, применив насилие к хозяину, отняли у него мобильный телефон, а также кошелек, в котором находилось 80 тысяч рублей. Похищенное братья поделили между собой», — отмечают в ведомстве.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по пунктам «в» и «г» части 2 статьи 161 УК РФ («Грабеж»). Обвиняемых задержали вскоре после совершения преступлений; им грозит до семи лет лишения свободы.